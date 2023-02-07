Кабінет міністрів України підтримав призначення трьох очільників обласних військових адміністрацій (ОВА) для Херсонської, Запорізької та Дніпропетровської областей.

Посаду начальника Дніпропетровської ОВА очолив Сергій Лисак.

Що відомо про новопризначеного чиновника в близькому до фронту регіоні – Факти ICTV зібрали відомості про начальника обласної військової адміністрації.

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Про Лисака Сергія Петровича відомо, що до призначення в Дніпропетровську ОВА був начальником Служби безпеки України у Дніпропетровській області, куди був призначений під час повномасштабного вторгнення РФ, у липні 2022 року.

Перед цим Сергій Лисак очолював Управління СБУ в Житомирській області.

До 24 січня 2023 року посаду начальника Дніпропетровської ОВА обіймав Валентин Резніченко.

25 березня 2022 року президент Володимир Зеленський присвоїв Лисаку звання бригадного генерала за проявлену професійність під час війни.

Нагадаємо, 24 січня 2023 року Володимир Зеленський звільнив начальників Херсонської, Сумської, Запорізької, Дніпропетровської та Київської обласних військових адміністрацій.

Наразі досі залишаються невідомими імена очільників Київської та Сумської ОВА.

При цьому колишній глава Київської ОВА Олексій Кулеба очолив посаду заступника керівника Офісу президента України.

Фото: Територіальне управління Держсудової адміністрації в Житомирській області