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Факты / Україна

В Херсоне второй раз за утро раздаются взрывы

Татьяна Забожко, редактор ленты
Требует проверки
В Херсоне второй раз за утро раздаются взрывы
Фото: Depositphotos

8 февраля в Херсоне дважды за утро раздавались взрывы.

Об этом с места событий сообщают очевидцы.

Громкие звуки было слышно около девяти и в половине десятого утра.

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К слову, воздушная тревога ни в областном центре, ни в регионе пока не объявлена.

Карта повітряних тривог 8 лютого 2023

Областные власти ситуацию в Херсоне пока не комментировали.

Тем временем в областной военной администрации сообщили, что накануне российские оккупанты 29 раз обстреляли Херсонскую область из артиллерии, реактивных систем залпового огня, минометов, танков и боевых машин пехоты.

Херсон армия РФ атаковала шесть раз, повредив жилые дома.

В целом за прошедшие сутки из-за российских обстрелов два человека получили ранения разной степени тяжести.

Полномасштабная война в Украине длится уже 350-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

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