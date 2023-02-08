В Херсоне второй раз за утро раздаются взрывы
8 февраля в Херсоне дважды за утро раздавались взрывы.
Об этом с места событий сообщают очевидцы.
Громкие звуки было слышно около девяти и в половине десятого утра.
К слову, воздушная тревога ни в областном центре, ни в регионе пока не объявлена.
Областные власти ситуацию в Херсоне пока не комментировали.
Тем временем в областной военной администрации сообщили, что накануне российские оккупанты 29 раз обстреляли Херсонскую область из артиллерии, реактивных систем залпового огня, минометов, танков и боевых машин пехоты.
Херсон армия РФ атаковала шесть раз, повредив жилые дома.
В целом за прошедшие сутки из-за российских обстрелов два человека получили ранения разной степени тяжести.
Полномасштабная война в Украине длится уже 350-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.