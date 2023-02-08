Лютий, 08 в 11:04

Польща може передати Україні бойові літаки F-16 чи МіГ-29 лише в межах НАТО чи більш вузької коаліції.

Про це повідомив заступник міністра національної оборони Польщі Войцєх Скуркевич.

Він зазначив, що наразі питання передання Україні літаків не обговорюється.

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