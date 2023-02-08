У Міноборони Польщі назвали умову передання Україні винищувачів F-16 чи МіГ-29
Польща може передати Україні бойові літаки F-16 чи МіГ-29 лише в межах НАТО чи більш вузької коаліції.
Про це повідомив заступник міністра національної оборони Польщі Войцєх Скуркевич.
Він зазначив, що наразі питання передання Україні літаків не обговорюється.
– Якщо такі переговори будуть серед союзників чи то в межах Рамштайну чи у більш вузькій коаліції, то, звичайно, ми, без сумніву, братимемо в цьому участь,- зазначив Скуркевич.
Раніше прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що передання Україні винищувачів F-16 можливе за умови, що таке рішення підтримає НАТО.
За словами міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, наразі триває робота над розблокуванням рішення щодо надання нашій державі першої ескадрильї іноземних бойових літаків.