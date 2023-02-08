Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

У Міноборони Польщі назвали умову передання Україні винищувачів F-16 чи МіГ-29

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Винищувач F-16
Фото: Depositphotos

Польща може передати Україні бойові літаки F-16 чи МіГ-29 лише в межах НАТО чи більш вузької коаліції.

Про це повідомив заступник міністра національної оборони Польщі Войцєх Скуркевич.

Він зазначив, що наразі питання передання Україні літаків не обговорюється.

Зараз дивляться

– Якщо такі переговори будуть серед союзників чи то в межах Рамштайну чи у більш вузькій коаліції, то, звичайно, ми, без сумніву, братимемо в цьому участь,- зазначив Скуркевич.

Раніше прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що передання Україні винищувачів F-16 можливе за умови, що таке рішення підтримає НАТО.

За словами міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, наразі триває робота над розблокуванням рішення щодо надання нашій державі першої ескадрильї іноземних бойових літаків.

Читайте
F-16 чи Gripen: Україна обговорює з партнерами НАТО передання тактичної авіації

Джерело: Укрінформ
Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка