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Факты / Україна

Зеленский встретился с королем Великобритании Чарльзом ІІІ

Валентина Чорна, редактор ленты
Зеленский встретился с королем Великобритании Чарльзом ІІІ

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с королем Великобритании Чарльзом III.

Встреча состоялась в Букингемском дворце во время официального визита украинского лидера в Лондон.

Зеленский поздравил монарха с недавним восхождением на престол, а также пожелал миру и процветания британскому народу.

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– Для меня честь – быть первым президентом Украины за всю историю украинско-британских отношений, которого почтил своей аудиенцией британский монарх. Благодарен Его Величеству за теплый прием и поддержку украинских граждан, нашедших убежище от войны в Великобритании, — написал Зеленский.

Напомним, что 8 февраля Зеленский прибыл с визитом в Великобританию.

Он уже встретился с британским премьером Риши Сунаком и посетил Букингемский дворец, где выступил с речью.

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