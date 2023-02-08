Февраль, 08 в 15:29

Президент Владимир Зеленский в среду, 8 февраля, выступил с речью в Вестминстерском дворце. Его встретили овациями.

Выходя за трибуну перед парламентариями, президент Украины подчеркнул: “Я стою перед вами от имени храбрых”.

Он выразил благодарность Британии за подготовку украинских солдат для борьбы против РФ и подчеркнул, что благодаря помощи они квалифицированы, оснащены и готовы к победе.

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Президент рассказал, что когда был на Даунинг-стрит два года назад и посещал катакомбы, где Уинстон Черчиль руководил защитой Британии во время Второй мировой войны, ему предложили сесть на кресло, откуда отдавались приказы, и спросили, что он чувствует на этом месте.

Зеленский рассказал, что “кое-что” чувствует, но по-настоящему смог понять, что это за ощущение, только сейчас.

– И все украинцы знают это чувство. Это ощущение, когда смелость настолько окутывает тебя, что заставляет принять все вызовы для того, чтобы победить, – сказал он.

Отдельно президент остановился на благодарности экс-премьер-министру Британии Борису Джонсону за его поддержку в первые дни российского вторжения. Он подчеркнул, что Джонсон объединил людей, когда это казалось совершенно невозможным.

Зеленский отметил, что российские агрессоры проиграют в этой захватнической войне и это изменит весь мир.

– Зло развалится… Свобода победит… Россия проиграет, – сказал он.

Во время выступления глава Украины подарил спикеру парламента Британии Линдси Гойлу шлем украинского пилота, на котором написано: “у нас есть свобода – дайте нам крылья, чтобы ее защитить”.

– Мы платим своими жизнями… жизнями наших героев, которые ежедневно рискуют жизнью и смертью, – сказал Зеленский, назвав украинских летчиков “королями”.

Он выразил надежду, что предоставление Украине авиации станет следующим этапом работы коалиции стран, оказывающих украинцам военную поддержку.

– Это крылья для нашей свободы, – добавил Зеленский.

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