Зеленський зустрівся із королем Великої Британії Чарльзом ІІІ
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з королем Великої Британії Чарльзом III.
Зустріч відбулась у Букінгемському палаці під час офіційного візиту українського лідера до Лондона.
Раніше Зеленський повідомляв, що передасть королю подяку від усіх українців за підтримку у повномасштабній війні проти РФ.
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????????????????The King welcomes President @ZelenskyyUa to Buckingham Palace. pic.twitter.com/cdcBUFkZIL
— The Royal Family (@RoyalFamily) February 8, 2023
Нагадаємо, що 8 лютого Зеленський прибув з візитом у Велику Британію.
Він вже зустрівся з британським прем’єром Ріші Сунаком та відвідав Букінгемський палац, де виступив з промовою.