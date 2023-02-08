Зеленський зустрівся із королем Великої Британії Чарльзом ІІІ

Лютий, 08 в 16:56

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з королем Великої Британії Чарльзом III.

Зустріч відбулась у Букінгемському палаці під час офіційного візиту українського лідера до Лондона.

Раніше Зеленський повідомляв, що передасть королю подяку від усіх українців за підтримку у повномасштабній війні проти РФ.

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????????????????The King welcomes President @ZelenskyyUa to Buckingham Palace. pic.twitter.com/cdcBUFkZIL — The Royal Family (@RoyalFamily) February 8, 2023

Нагадаємо, що 8 лютого Зеленський прибув з візитом у Велику Британію.

Він вже зустрівся з британським прем’єром Ріші Сунаком та відвідав Букінгемський палац, де виступив з промовою.