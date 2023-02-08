Встретится с Макроном и Шольцем: Зеленский после Великобритании посетит Париж

Февраль, 08 в 16:34

Президент Украины Владимир Зеленский после Лондона посетит Париж, где встретится с Эммануэлем Макроном.

Об этом пишет BFM TV.

Отметим, что официальных комментариев из Офиса украинского президента по поводу визита Зеленского в Париж не поступало.

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Детали встречи и о чем будут говорить главы государства также пока неизвестны. Но стоит сказать, что ранее Макрон заявил, что не исключает поставку Украине боевых истребителей, предназначенных для уничтожения самолетов и беспилотных средств противника в воздухе.

Кроме того, еще одно издание NTV сообщает, что канцлер Германии Олаф Шольц также намерен встретиться с Зеленским в Париже.

Напомним, что 8 февраля Зеленский находится с визитом в Великобритании. Он уже встретился с британским премьером Риши Сунаком и посетил Букингемский дворец, где выступил с речью.

Стало известно, что 9 февраля Зеленский посетит Брюссель.