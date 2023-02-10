Февраль, 10 в 6:39

ЧВК Вагнер сбавляет темпы вербовки заключенных, поскольку перестает быть важной силой на фронте. В этом убеждены аналитики Института изучения войны ISW.

Как известно, основатель ЧВК Вагнер Евгений Пригожин заявил 9 февраля, что его компания полностью прекратила вербовку заключенных. Пригожин также заявил, что перед теми, кто сейчас работает на Вагнера, выполняются “все обязательства”.

Аналитики ISW считают, скорее всего, ЧВК Вагнер продолжит вербовать людей в тюрьмах, хотя и будет делать это в гораздо меньших объемах.

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За последние несколько месяцев ISW отмечал замедление темпов вербовки Вагнером заключенных, что подтверждается статистикой Федеральной службы исполнения наказаний, показывающей, что сокращение численности российских заключенных стабилизировалось в период с ноября 2022 по январь 2023 года.

Аналитики ISW считают, что это явление согласуется с общей тенденцией медленной замены вагнеровцев регулярными российскими войсками в районе Бахмута. По мнению экспертов, это указывает на то, что российское военное командование, по всей вероятности, понемногу отказывается от опоры на Вагнер, а следовательно, и от использования узников в роли пушечного мяса.