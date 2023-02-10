ПВК Вагнер продовжить вербувати ув’язнених у РФ, попри заяви у припиненні набору у в’язницях – ISW

Лютий, 10 в 6:39

ПВК Вагнер зменшує темпи вербування ув’язнених, оскільки перестає бути важливою силою на фронті. У цьому переконані аналітики Інституту вивчення війни ISW.

Як відомо, засновник ПВК Вагнер Євген Пригожин заявив 9 лютого, що його компанія повністю припинила вербування ув’язнених. Пригожин також заявив, що перед тими, хто зараз працює на Вагнера, виконуються “всі зобов’язання”.

Аналітики ISW вважають, швидше за все, ПВК Вагнер продовжить вербувати людей у в’язницях, хоча й буде робити це в набагато менших обсягах.

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За останні кілька місяців ISW відзначав сповільнення темпів вербування Вагнером ув’язнених, що підтверджується статистикою Федеральної служби виконання покарань, яка показує, що скорочення чисельності російських в’язнів стабілізувалося в період з листопада 2022 року по січень 2023 року.

Аналітики ISW вважають, що це явище узгоджується із загальною тенденцією повільної заміни вагнерівців на регулярні російські війська в районі Бахмута. На думку експертів, це вказує на те, що російське військове командування, ймовірно, потроху відмовляється від опори на Вагнер, а, отже, і від використання в’язнів у ролі гарматного м’яса.