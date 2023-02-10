ВСУ уничтожили 61 российскую крылатую ракету и 5 дронов – Воздушные силы

Февраль, 10 в 14:38

Учитывая ночные пуски, по состоянию на 11:30 Россия выпустила 71 ракету по объектам критической инфраструктуры Украины. Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.

Силами и средствами Сил обороны была уничтожена 61 крылатая ракета врага и пять дронов-камикадзе Shahed-136/131, о которых сообщалось ранее.

С воздуха враг атаковал восемью стратегическими бомбардировщиками Ту-95мс, выпускавшими ракеты Х-101 и Х-555 из районов Каспийского моря и Волгодонска.

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С кораблей в Черном море – крылатыми ракетами морского базирования типа Калибр.

Последствиями массированного ракетного обстрела Украины 10 февраля стало попадание в энергообъекты в Харькове и Хмельницкой области.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что 10 февраля российские крылатые ракеты Калибр пересекли воздушное пространство Молдовы и Румынии. По его данным, эти ракеты были запущены из акватории Черного моря.

Впрочем, в Минобороны Румынии сообщили, что российская ракета не пересекала воздушное пространство Румынии 10 февраля. Там заявили, что ракеты пролетели в 35 км от их границы.

Источник: Воздушные силы ВСУ