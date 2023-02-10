ЗСУ знищили 61 російську крилату ракету та 5 дронів – Повітряні сили

Лютий, 10 в 14:38

Враховуючи нічні пуски, станом на 11.30 Росія випустила 71 ракету по об’єктах критичної інфраструктури України. Про це повідомили у Повітряних силах України.

Силами та засобами Сил оборони було знищено 61 крилату ракету ворога та п’ять дронів-камікадзе Shahed-136/131, про які повідомляли раніше.

З повітря ворог атакував вісьмома стратегічними бомбардувальниками Ту-95мс, які випускали ракети Х-101 та Х-555 з районів Каспійського моря та Волгодонська.

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Із кораблів у Чорному морі – крилатими ракетами морського базування типу Калібр.

Наслідками масованого ракетного обстрілу України 10 лютого російськими ракетами відомо про влучання в енергооб’єкти у Харкові та у Хмельницькій області.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що 10 лютого російські крилаті ракети Калібр перетнули повітряний простір Молдови та Румунії. За його даними, ці ракети були запущені з акваторії Чорного моря.

Втім, у Міноборони Румунії повідомили, що російська ракета не перетинала повітряний простір Румунії 10 лютого. Там заявили, що ракети пролетіли за 35 км від їхнього кордону.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ