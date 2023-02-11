Лютий, 11 в 12:42

Служба безпеки України повідомила про підозру очільнику слідчого комітету РФ Олександру Бастрикіну. За даними спецслужби, він сприяє здійсненню масових репресій на тимчасово окупованих українських територіях.

У пресслужбі СБУ зазначили, що зібрали масштабну доказову базу на Бастрикіна.

– Задокументовано його діяльність на запровадження окупаційного режиму у тимчасово захоплених районах Півдня та Сходу України, – уточнили в СБУ.

За даними слідства, Бастрикін безпосередньо причетний до придушення руху опору на території України. Відповідні завдання йому поставило вище військово-політичне керівництво РФ.

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Крім того, голова слідчого комітету РФ публічно виправдовує повномасштабну російську агресію, окупацію частини східних та південних областей України. Свою позицію він неодноразово озвучував на російських телеканалах.

Слідчі СБУ повідомили Бастрикіну про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 110 (умисні дії, вчинені представником влади з метою зміни меж території України);

ч. 3 ст. 436-2 (визнання правомірною збройної агресії РФ проти України, розпочатої у 2014 році, визнання правомірною тимчасову окупацію частини території України, вчинені посадовцем з використанням ЗМІ);

ч. 3 ст. 436-2 (заперечення збройної агресії РФ проти України, зокрема шляхом представлення її як внутрішнього громадянського конфлікту, та заперечення тимчасової окупації українських територій, вчинені службовою особою повторно).

Нещодавно слідчі СБУ оголосили про підозру командиру авіаційного полку РФ, полковнику Олегу Тимошину. Саме за його наказом сталися ракетні удари по Дніпру та Кременчуку.

Крім того, підозри отримали командувач дальньої авіації Повітряно-космічних сил РФ Сергій Кобилаш та колишній командувач Чорноморського флоту РФ Ігор Осіпов.