Февраль, 14 в 18:25

Из-за открытых россиянами шлюзов на Каховской ГЭС Украина ежедневно теряет тысячи кубометров воды.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания Кабинета министров 14 февраля.

Он напомнил, что целью России сегодня является сделать условия жизни в Украине невыносимыми.

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— 14 ракетных атак на украинскую энергетику. Последняя атака на энергосистему — 10 февраля — продолжалась более суток. Ракетами и дронами было обстреляно шесть энергообъектов и семь высоковольтных подстанций магистральных сетей, — напомнил он.

При этом, благодаря профессиональной работе украинских энергетиков, после массированного удара удалось оперативно запитать потребителей по резервным схемам. Это, в частности, позволило третьи сутки подряд не доводить лимиты потребления до областей.

Премьер отметил, что на сегодняшний день незначительные сетевые ограничения действуют только в Одессе и прилегающих районах, части Херсонской и Харьковской областей.

— Но враг не останавливается. Теперь россияне пытаются лишить украинцев доступа к водоснабжению. После частичного разрушения и умышленного открытия россиянами шлюзов Каховской ГЭС, мы ежедневно теряем тысячи кубометров воды. Из-за чего 70% населенных пунктов, которые получают воду именно из Днепра, могут остаться без доступа к питьевой воде, — отметил Денис Шмыгаль.

Он добавил, что еще больше атомная угроза, поскольку снижение уровня воды в хранилище может привести к ненадлежащему функционированию систем охлаждения Запорожской АЭС.

— Думаю, никому не надо объяснять, чем это угрожает Украине, Европе и миру в целом, — лаконично добавил премьер.

Глава Кабмина призвал представителей цивилизованного мира не молчать.

— Украина призывает всеми доступными средствами давить на Россию, чтобы она закрыла шлюзы и восстановила гидротехнические сооружения на Каховской ГЭС. Или же позволила это сделать украинским специалистам, — сказал он.

Шмыгаль обратился к международным партнерам и подчеркнул, что при условии отсутствия действий на этом направлении мир столкнется с экологической катастрофой, которая будет иметь “бесчисленные деструктивные последствия для всего континента”.

Напомним, Россия оккупировала Новую Каховку в начале вторжения, в феврале 2022 года. Вместе с населенным пунктом, враг захватил территорию, откуда предоставляется доступ к Каховской ГЭС, которая является одной из крупнейших в Украине.