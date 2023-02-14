Февраль, 14 в 17:29

В течение февраля Украина планирует привлечь от Соединенных Штатов, Всемирного банка и других доноров более $2 млрд на финансирование критически важных расходов.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства 14 февраля.

— Хочу поблагодарить наших международных партнеров за постоянную финансовую помощь. В январе мы получили от Европейского Союза и США $4,2 млрд. В этом месяце планируем привлечь от Соединенных Штатов, Всемирного банка и других доноров еще более $2 млрд. Эти средства нужны нам на критически важные расходы: финансирование зарплат и пенсий, образование и медицину, — сказал глава правительства.

Украинский премьер добавил, что в столице Польши началась дискуссия с миссией Международного валютного фонда (МВФ) относительно перспективы подготовки и пересмотра Мониторинговой программы.

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— Это путь к новому этапу сотрудничества с Фондом. Рассчитываем на прогресс в переговорном процессе, — сказал он.

Глава правительства заявил, что сегодня для экономической устойчивости и успешной борьбы с врагом Украине нужно больше помощи. Вместе с тем Россию следует лишить средств ведения войны.

— Для нас важно, чтобы санкционное давление на агрессора усиливалось. РФ должна платить высокую цену за свои военные преступления. Главные источники финансирования войны должны быть перекрыты. Прежде всего это касается российской нефти и атомной энергетики, — заявил Денис Шмыгаль.

При этом он признал, что враг продолжает зарабатывать на своих энергетических ресурсах, потому что в прошлом году экспорт товаров РФ увеличился почти на 10%, а доход Росатома вырос на 17%.

— На каждом долларе, который идет в российский бюджет, кровь украинцев. И это надо помнить всем, кто торгует с Россией, — сказал Шмыгаль.

Глава Кабмина поблагодарил партнеров за беспрецедентные санкции в отношении Российской Федерации, но при этом настаивает на включении в десятый санкционный пакет ЕС российской атомной отрасли.

В свою очередь, Шмыгаль говорит, что Киев уже ввел санкции в отношении более 4,5 тыс. физических и юридических лиц, которые угрожают национальной безопасности Украины.

— Среди них 200 функционеров атомной отрасли РФ, — добавил он.

По его словам, украинская атомная энергетика сделала “колоссальный рывок” для преодоления зависимости от российских поставщиков твэлов.

— Энергоатом разорвал контракт с компанией РФ и перешел на топливные сборки американской компании Westinghouse. Подобным путем должны двигаться страны Европы, которых подсадили на атомную иглу России, — сказал он.

Шмыгаль уверен, что влияние России никогда не ограничивается экономикой, а всегда конвертируется в агрессивную политику, что является прямой угрозой государственности и суверенитета многих стран Европы.