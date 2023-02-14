Лютий, 14 в 18:25

Через відкриті росіянами шлюзи на Каховській ГЕС Україна щодня втрачає тисячі кубометрів води.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Кабінету міністрів 14 лютого.

Він нагадав, що метою Росії сьогодні є зробити умови життя в Україні нестерпними.

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– 14 ракетних атак на українську енергетику. Остання атака на енергосистему – 10 лютого – тривала понад добу. Ракетами та дронами було обстріляно шість енергооб’єктів та сім високовольтних підстанцій магістральних мереж, – нагадав він.

При цьому, завдяки професійній роботі українських енергетиків, після масованого удару вдалося оперативно заживити споживачів за резервними схемами. Це, зокрема, дозволило третю добу поспіль не доводити ліміти споживання до областей.

Прем’єр зазначив, що на сьогодні незначні мережеві обмеження діють лише в Одесі та прилеглих районах, частині Херсонської та Харківської областей.

– Але ворог не зупиняється. Тепер росіяни намагаються позбавити українців доступу до водопостачання. Після часткового руйнування та зумисного відкриття росіянами шлюзів Каховської ГЕС, ми щодня втрачаємо тисячі кубометрів води. Через що 70% населених пунктів, які отримують воду саме з Дніпра, можуть залишитися без доступу до питної води, – наголосив Денис Шмигаль.

Він додав, що ще більшою є атомна загроза, оскільки зниження рівня води у сховищі може призвести до неналежного функціонування систем охолодження Запорізької АЕС.

– Думаю, нікому не треба пояснювати, чим це загрожує Україні, Європі та світу загалом, – лаконічно додав прем’єр.

Очільник Кабміну закликав представників цивілізованого світу не мовчати.

– Україна закликає всіма доступними засобами тиснути на Росію, аби вона закрила шлюзи та відновила гідротехнічні споруди на Каховській ГЕС. Або ж дозволила це зробити українським фахівцям, – сказав він.

Шмигаль звернувся до міжнародних партнерів та наголосив, що за умови відсутності дій на цьому напрямку світ зіткнеться з екологічною катастрофою, що матиме “незліченні деструктивні наслідки для всього континенту”.

Нагадаємо, Росія окупувала Нову Каховку на початку вторгнення, у лютому 2022 року. Разом з населеним пунктом, ворог захопив територію, звідки надається доступ до Каховської ГЕС, яка є однією із найбільших в Україні.