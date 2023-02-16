Минус 690 оккупантов и вертолет: потери РФ в войне за минувшие сутки

Февраль, 16 в 8:28

С начала полномасштабного вторжения в Украину РФ потеряла 140 460 своих военных, из них 690 оккупантов украинские защитники ликвидировали за минувшие сутки.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Другие потери России с 24.02.22 по 16.02.23:

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танков ‒ 3296 (+6) ед,

боевых бронированных машин ‒ 6517 (+10) ед,

артиллерийских систем – 2306 (+3) ед,

РСЗО – 466 (+0) ед,

средств ПВО ‒ 239 (+3) ед,

самолетов – 298 (+0) ед,

вертолетов – 287 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2012 (+1),

крылатых ракет ‒ 857 (+0),

кораблей /катеров ‒ 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 5167 (+6) ед,

специальной техники – 219 (+0).

Полномасштабная война в Украине длится уже 358-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.