Минус 690 оккупантов и вертолет: потери РФ в войне за минувшие сутки
Фото: Генштаб ВСУ
С начала полномасштабного вторжения в Украину РФ потеряла 140 460 своих военных, из них 690 оккупантов украинские защитники ликвидировали за минувшие сутки.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Другие потери России с 24.02.22 по 16.02.23:
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- танков ‒ 3296 (+6) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 6517 (+10) ед,
- артиллерийских систем – 2306 (+3) ед,
- РСЗО – 466 (+0) ед,
- средств ПВО ‒ 239 (+3) ед,
- самолетов – 298 (+0) ед,
- вертолетов – 287 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2012 (+1),
- крылатых ракет ‒ 857 (+0),
- кораблей /катеров ‒ 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 5167 (+6) ед,
- специальной техники – 219 (+0).
Полномасштабная война в Украине длится уже 358-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.