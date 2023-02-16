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Факты / Україна

Минус 690 оккупантов и вертолет: потери РФ в войне за минувшие сутки

Бедрак Виктория, редактор ленты
Війна в Україні_втрати техніки РФ_знищена техніка Росії
Фото: Генштаб ВСУ

С начала полномасштабного вторжения в Украину РФ потеряла 140 460 своих военных, из них 690 оккупантов украинские защитники ликвидировали за минувшие сутки.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Другие потери России с 24.02.22 по 16.02.23:

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  • танков ‒ 3296 (+6) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 6517 (+10) ед,
  • артиллерийских систем – 2306 (+3) ед,
  • РСЗО – 466 (+0) ед,
  • средств ПВО ‒ 239 (+3) ед,
  • самолетов – 298 (+0) ед,
  • вертолетов – 287 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2012 (+1),
  • крылатых ракет ‒ 857 (+0),
  • кораблей /катеров ‒ 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 5167 (+6) ед,
  • специальной техники – 219 (+0).

Полномасштабная война в Украине длится уже 358-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Генштаб ВСУ
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