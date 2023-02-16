Мінус 690 окупантів та гелікоптер: втрати РФ у війні за минулу добу

Лютий, 16 в 8:28

З початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ втратила 140 460 своїх військових, з них 690 окупантів українські захисники ліквідували за минулу добу.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Інші втрати Росії з 24.02.22 по 16.02.23:

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танків ‒ 3296 (+6) од,

бойових броньованих машин ‒ 6517 (+10) од,

артилерійських систем – 2306 (+3) од,

РСЗВ – 466 (+0) од,

засобів ППО ‒ 239 (+3) од,

літаків – 298 (+0) од,

гелікоптерів – 287 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2012 (+1),

крилатих ракет ‒ 857 (+0),

кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5167 (+6) од,

спеціальної техніки ‒ 219 (+0).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 358-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.