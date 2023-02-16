Мінус 690 окупантів та гелікоптер: втрати РФ у війні за минулу добу
Фото: Генштаб ЗСУ
З початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ втратила 140 460 своїх військових, з них 690 окупантів українські захисники ліквідували за минулу добу.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Інші втрати Росії з 24.02.22 по 16.02.23:
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- танків ‒ 3296 (+6) од,
- бойових броньованих машин ‒ 6517 (+10) од,
- артилерійських систем – 2306 (+3) од,
- РСЗВ – 466 (+0) од,
- засобів ППО ‒ 239 (+3) од,
- літаків – 298 (+0) од,
- гелікоптерів – 287 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2012 (+1),
- крилатих ракет ‒ 857 (+0),
- кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5167 (+6) од,
- спеціальної техніки ‒ 219 (+0).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 358-му добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.