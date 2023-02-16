Епископ Гедеон и еще четверо: ГМС аннулировала украинское гражданство представителям УПЦ МП
Государственная миграционная служба Украины аннулировала украинское гражданство еще пяти представителей УПЦ МП, а еще одному закрыла разрешение на иммиграцию.
Об этом сообщило издание LB.ua со ссылкой на собственные источники.
Сообщается, что решение было принято еще в начале января, когда было приостановлено гражданство 13 представителей УПЦ МП указом президента.
Решение касается двух архиепископов, епископа и двух митрополитов.
В документе фигурируют: архиепископ Бучанский Пантелеймон (Бащук Виктор Романович), епископ Макаровский Гедеон (Харон Юрий Самуилович), епископ Вишневецкий Спиридон (Романов Андрей Владимирович), архиепископ Арцизский Виктор (Быков Владислав Олегович) и Митрополит Хустский Марк (Петровций Николай Иванович).
Стоит отметить, что епископ Гедеон является настоятелем печально известного храма-МАФа возле Десятинной церкви, который на днях суд обязал снести. А митрополит Марк считается одним из самых влиятельных архиереев УПЦ МП и едва ли не самым большим лоббистом “русского мира” на Западе Украины.
Еще одному представителю УПЦ МП – митрополиту Феодосийскому Платону (Удовенко Владимир Петрович) – миграционная служба запретила иммиграцию. Это означает запрет на въезд или пребывание в Украине иностранцев или лиц без гражданства на постоянное проживание.
По данным источников, все перечисленные представители УПЦ МП имеют российские паспорта.
13 января стало известно, что президент Владимир Зеленский указом №898/2022 от 28.12.2022 приостановил гражданство ряда священников УПЦ (МП).
Фото: УПЦ МП