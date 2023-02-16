Епископ Гедеон и еще четверо: ГМС аннулировала украинское гражданство представителям УПЦ МП

Февраль, 16 в 19:00

Государственная миграционная служба Украины аннулировала украинское гражданство еще пяти представителей УПЦ МП, а еще одному закрыла разрешение на иммиграцию.

Об этом сообщило издание LB.ua со ссылкой на собственные источники.

Сообщается, что решение было принято еще в начале января, когда было приостановлено гражданство 13 представителей УПЦ МП указом президента.

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Решение касается двух архиепископов, епископа и двух митрополитов.

В документе фигурируют: архиепископ Бучанский Пантелеймон (Бащук Виктор Романович), епископ Макаровский Гедеон (Харон Юрий Самуилович), епископ Вишневецкий Спиридон (Романов Андрей Владимирович), архиепископ Арцизский Виктор (Быков Владислав Олегович) и Митрополит Хустский Марк (Петровций Николай Иванович).

Стоит отметить, что епископ Гедеон является настоятелем печально известного храма-МАФа возле Десятинной церкви, который на днях суд обязал снести. А митрополит Марк считается одним из самых влиятельных архиереев УПЦ МП и едва ли не самым большим лоббистом “русского мира” на Западе Украины.

Еще одному представителю УПЦ МП – митрополиту Феодосийскому Платону (Удовенко Владимир Петрович) – миграционная служба запретила иммиграцию. Это означает запрет на въезд или пребывание в Украине иностранцев или лиц без гражданства на постоянное проживание.

По данным источников, все перечисленные представители УПЦ МП имеют российские паспорта.

13 января стало известно, что президент Владимир Зеленский указом №898/2022 от 28.12.2022 приостановил гражданство ряда священников УПЦ (МП).

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Фото: УПЦ МП