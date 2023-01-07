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Факты / Україна / Общество

Зеленский приостановил гражданство 13 священников УПЦ (МП) – СМИ

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Требует проверки
Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский указом №898/2022 от 28.12.2022 приостановил гражданство ряда священников УПЦ (МП).

Об этом сообщает издание Lb.ua со ссылкой на собственные источники.

Указ не обнародуется официально, поскольку содержит персональную информацию. Но им, по данным издания, приостановлено гражданство 13 представителей УПЦ (МП).

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В частности, речь идет о митрополите Тульчинском и Брацлавском Ионафане, которому СБУ вручило подозрение в госизмене. По имеющейся информации, он владеет российским паспортом.

А также о викарии Тульчинской епархии, епископе Ладыжинском Сергее, который входит в ближайшее окружение Ионафана.

Сообщается, что уведомление о потере гражданства указанными лицами получила также Государственная миграционная служба.

Согласно действующим правилам, в дальнейшем они могут быть депортированы.

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Источник: LB.ua
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