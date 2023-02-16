Єпископ Гедеон і ще четверо: ДМС скасувала українське громадянство представникам УПЦ МП

Лютий, 16 в 19:00

Державна міграційна служба України скасувала українське громадянство ще п’ятьом представникам УПЦ МП, а ще одному закрила дозвіл на імміграцію.

Про це повідомило видання LB.ua з посиланням на власні джерела.

Повідомляється, що рішення було ухвалено ще на початку січня, коли було призупинено громадянство 13 представників УПЦ МП указом президента.

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Рішення стосується двох архиєпископів, єпископа та двох митрополитів.

У документі фігурують: архиєпископ Бучанський Пантелеймон (Бащук Віктор Романович), єпископ Макарівський Гедеон (Харон Юрій Самуілович), єпископ Вишневецький Спиридон (Романов Андрій Володимирович), архієпископ Арцизький Віктор (Биков Владислав Олегович) та митрополит Хустський Марк (Петровцій Микола Іванович).

Варто зазначити, що єпископ Гедеон є настоятелем сумнозвісного храму-МАФу біля Десятинної церкви, який днями суд зобов’язав знести. А митрополит Марк вважається одним з найвпливовіших архієреїв УПЦ МП та чи не найбільшим лобістом “русского міра” на Заході України.

Ще одному представнику УПЦ МП – митрополиту Феодосійському Платону (Удовенко Володимир Петрович) – міграційна служба заборонила імміграцію. Це означає заборону на в’їзд чи перебування в Україні іноземців або осіб без громадянства на постійне проживання.

За даними джерел видання, усі перелічені представники УПЦ МП мають російські паспорти.

13 січня стало відомо, що президент Володимир Зеленський указом № 898/2022 від 28.12.2022 призупинив громадянства низки священників УПЦ (МП).

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Фото: УПЦ МП