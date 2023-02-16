Февраль, 16 в 19:54

Четырнадцать французских боевых бронемашин AMX-10RC, которые еще называют “колесными танками”, на пути в Украину из Франции.

Об этом сообщает французское издание Forces Operations со ссылкой на источник в военных ведомствах.

Отмечается, что эти 14 AMX-10RC — первые из нескольких десятков.

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Франция анонсировала передачу этой техники в начале января.

Отмечается, что бронемашины прибудут вместе с экипажами и операторами, прошедшими подготовку в последние недели в Кавалерийской школе в Сомюре.

— Интересная деталь, но рискующая возобновить бесполезные дебаты: украинский контингент, направленный в Мэн-э-Луар, состоял не только из специалистов по бронетанковой разведке, несмотря на французскую учебную программу, ориентированную на этот тип миссии. Это подкрепило гипотезу о других потенциально более “фронтовых” применениях машины украинскими войсками, — отмечает издание.

Поставки военной техники из Франции происходят на фоне нового министерского совещания НАТО.

Ранее на встрече, посвященной российско-украинской войне, министр Вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню подтвердил “полную, всестороннюю, оперативную и специализированную” поддержку Европейского Союза.

Оперативная и специализированная поддержка Парижа Киеву будет сосредоточена, в частности, на “наземной противовоздушной обороне, артиллерии и танках”, добавил он.

Кроме того, в январе также появилась информация, что правительство Франции рассматривает возможность передачи Украине боевых танков AMX-56 Leclerc.