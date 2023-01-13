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Франция в течение двух месяцев передаст Украине колесные танки AMX-10RC

Марта Бондаренко, редактор ленты
Франция в течение двух месяцев передаст Украине колесные танки AMX-10RC
Фото: Getty Images

Министры обороны Украины и Франции Алексей Резников и Себастьен Лекорню договорились о поставках легких боевых танков французского производства AMX 10-RC.

Об этом говорится в пресс-релизе Министерства обороны Франции.

Накануне министры обороны Украины и Франции провели телефонный разговор, во время которого обсудили военную помощь Украине.

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Отмечается, что поставка танков в Украину состоится в течение двух месяцев.

Кроме того, министры договорились об оперативной организации обучения украинских военнослужащих обращению с этими танками.

Министр обороны Украины Алексей Резников поблагодарил Себастьена Лекорню за постоянную поддержку Украины, и решение предоставить колесные танки AMX-10 RC Вооруженным силам Украины.

Министр обороны Украины также высоко оценил качество недавно поставленных Францией систем ПВО Crotale, которые использовались для защиты Киева во время недавних российских бомбардировок.

Ранее сообщалось, что в Великобритании рассматривают возможность предоставления Украине 12 боевых танков Challenger 2.

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