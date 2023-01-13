Франция в течение двух месяцев передаст Украине колесные танки AMX-10RC
Министры обороны Украины и Франции Алексей Резников и Себастьен Лекорню договорились о поставках легких боевых танков французского производства AMX 10-RC.
Об этом говорится в пресс-релизе Министерства обороны Франции.
Накануне министры обороны Украины и Франции провели телефонный разговор, во время которого обсудили военную помощь Украине.
Отмечается, что поставка танков в Украину состоится в течение двух месяцев.
Кроме того, министры договорились об оперативной организации обучения украинских военнослужащих обращению с этими танками.
Le ministre des Armées, @SebLecornu, s’est entretenu par téléphone hier avec son homologue @oleksiireznikov, ministre de la Défense ukrainien ????????, au sujet de la livraison des AMX 10-RC.
Pour en savoir plus ⤵️#NotreDéfense pic.twitter.com/bURS4VhIaZ
— Ministère des Armées ???????? (@Armees_Gouv) January 13, 2023
Министр обороны Украины Алексей Резников поблагодарил Себастьена Лекорню за постоянную поддержку Украины, и решение предоставить колесные танки AMX-10 RC Вооруженным силам Украины.
Had a fruitful conversation with my ???????? friend @SebLecornu .Appreciate ???????? for continued support of ????????&for the decision to provide AMX-10 RC to #UArmy
Noted high efficiency of Crotale & applaud for the opportunity to strengthen the protection of ???????? sky.
Thank you for standing by ???????? pic.twitter.com/WywwUlrlYG
— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) January 12, 2023
Министр обороны Украины также высоко оценил качество недавно поставленных Францией систем ПВО Crotale, которые использовались для защиты Киева во время недавних российских бомбардировок.
Ранее сообщалось, что в Великобритании рассматривают возможность предоставления Украине 12 боевых танков Challenger 2.