Министры обороны Украины и Франции Алексей Резников и Себастьен Лекорню договорились о поставках легких боевых танков французского производства AMX 10-RC.

Об этом говорится в пресс-релизе Министерства обороны Франции.

Накануне министры обороны Украины и Франции провели телефонный разговор, во время которого обсудили военную помощь Украине.

Отмечается, что поставка танков в Украину состоится в течение двух месяцев.

Кроме того, министры договорились об оперативной организации обучения украинских военнослужащих обращению с этими танками.

Министр обороны Украины Алексей Резников поблагодарил Себастьена Лекорню за постоянную поддержку Украины, и решение предоставить колесные танки AMX-10 RC Вооруженным силам Украины.

