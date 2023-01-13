Январь, 13 в 10:41

Министры обороны Украины и Франции Алексей Резников и Себастьен Лекорню договорились о поставках легких боевых танков французского производства AMX 10-RC.

Об этом говорится в пресс-релизе Министерства обороны Франции.

Накануне министры обороны Украины и Франции провели телефонный разговор, во время которого обсудили военную помощь Украине.

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Отмечается, что поставка танков в Украину состоится в течение двух месяцев.

Кроме того, министры договорились об оперативной организации обучения украинских военнослужащих обращению с этими танками.

Le ministre des Armées, @SebLecornu, s’est entretenu par téléphone hier avec son homologue @oleksiireznikov, ministre de la Défense ukrainien ????????, au sujet de la livraison des AMX 10-RC.

Pour en savoir plus ⤵️#NotreDéfense pic.twitter.com/bURS4VhIaZ — Ministère des Armées ???????? (@Armees_Gouv) January 13, 2023

Министр обороны Украины Алексей Резников поблагодарил Себастьена Лекорню за постоянную поддержку Украины, и решение предоставить колесные танки AMX-10 RC Вооруженным силам Украины.

Had a fruitful conversation with my ???????? friend @SebLecornu .Appreciate ???????? for continued support of ????????&for the decision to provide AMX-10 RC to #UArmy

Noted high efficiency of Crotale & applaud for the opportunity to strengthen the protection of ???????? sky.

Thank you for standing by ???????? pic.twitter.com/WywwUlrlYG — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) January 12, 2023

Министр обороны Украины также высоко оценил качество недавно поставленных Францией систем ПВО Crotale, которые использовались для защиты Киева во время недавних российских бомбардировок.

Ранее сообщалось, что в Великобритании рассматривают возможность предоставления Украине 12 боевых танков Challenger 2.