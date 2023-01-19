Франция рассматривает возможность поставки Украине танков AMX-56 Leclerc — СМИ

Январь, 19 в 10:53

Правительство Франции прорабатывает вариант с возможной отправкой Украине основных боевых танков AMX-56 Leclerc (Леклерк).

Об этом пишет Politico со ссылкой на неназванного представителя французских властей.

— Это сложный вопрос, и в Париже его еще не решили. Но мы думаем по этому поводу, — сказал источник.

Отмечается, что ситуацию может прояснить совместное заседание кабминов Франции и ФРГ, запланированное на воскресенье.

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Напомним, что ранее появилась информация от Елисейского дворца по поводу того, что президент Эммануэль Макрон “пожелал расширить военную помощь Украине путем согласия на поставку легких боевых танков AMX-10 RC”.

При этом ранее издание сообщало, что США планируют предоставить Украине ракеты GLSDB с дальностью более 150 км. Однако танков в пакете пока нет.

Фото: Wikipedia