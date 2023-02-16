Лютий, 16 в 19:54

Чотирнадцять французьких бойових бронемашин AMX-10RC, які ще називають “колісними танками” перебувають на шляху до України з Франції.

Про це повідомляє французьке видання Forces Operations з посиланням на джерело у військових відомствах.

Зазначається, що ці 14 AMX-10RC – перші з кількох десятків.

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Франція анонсувала передачу цієї техніки на початку січня.

Зазначається, що бронемашини прибудуть разом з екіпажами та операторами, які пройшли підготовку останніми тижнями в Кавалерійській школі в Сомюрі.

– Цікава деталь, але така, що ризикує поновити непотрібні дебати: український контингент, направлений до Мен-е-Луар, складався не тільки зі спеціалістів з бронетанкової розвідки, незважаючи на французьку навчальну програму, орієнтовану на цей тип місії. Це підкріпило гіпотезу про інші потенційно більш “фронтові” застосування машини українськими військами, – зазначає видання.

Поставки військової техніки з Франції відбуваються на тлі нової міністерської наради НАТО.

Раніше, на зустрічі, присвяченій російсько-українській війні, міністр збройних сил Франції Себастьєн Лекорню підтвердив “повну”, “всебічну”, “оперативну” і “спеціалізовану” підтримку Європейського Союзу.

Оперативна і спеціалізована підтримка Парижа Києву буде зосереджена, зокрема, на “наземній протиповітряній обороні, артилерії і танках”, додав він.

Крім того, в січні також з’явилася інформація, що уряд Франції розглядає можливість передачі Україні бойових танків AMX-56 Leclerc.