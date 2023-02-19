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Факты / Україна

Экс-замглавы СБУ спрогнозировал, сколько еще будет продолжаться российское наступление

Бедрак Виктория, редактор ленты
Экс-замглавы СБУ спрогнозировал, сколько еще будет продолжаться российское наступление
Фото: Генштаб ВСУ

Интенсивное наступление российских оккупационных войск на востоке будет продолжаться примерно до марта.

Об этом рассказал в эфире телемарафона заместитель главы СБУ с марта 2014 года по июнь 2015 года Виктор Ягун.

— Надо понимать, что у России есть для нас безграничный запас мобилизационный и они могут теми темпами, которые они сейчас используют, давить очень длительное время, — говорит Ягун.

Он отметил, что РФ все равно на жизнь своих военных.

Сейчас смотрят

В то же время, по словам экс-главы СБУ, у окупантов есть огромные проблемы с обеспечением материально-техническим, боеприпасами и бронетехникой, что тоже влияет на интенсивность боевых действий.

– Специалисты говорят, что в таком темпе россияне еще могут продержаться до двух недель. Мы ожидаем, что где-то в начале марта они должны остановиться, потому что темп наступления больше месяца просто невозможен, — добавил он.

9 февраля советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что российские войска уже начали новое масштабное наступление, о котором предупреждала украинская разведка.

Ранее о начале большого наступления в Луганской области сообщили эксперты Института изучения войны (ISW).

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Источник: телемарафон

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