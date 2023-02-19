Ексзаступник глави СБУ спрогнозував, скільки ще триватиме російський наступ

Лютий, 19 в 9:15

Інтенсивний наступ російських окупаційних військ на сході триватиме приблизно до березня.

Про це розповів в етері телемарафону заступник глави СБУ з березня 2014 по червень 2015 року Віктор Ягун.

– Треба розуміти, що Росія має як для нас безмежний запас мобілізаційний і вони можуть тими темпами, які вони зараз використовують, тиснути дуже тривалий час, – каже Ягун.

Він зазначив, що РФ байдуже на життя своїх військових.

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Водночас, за словами ексглави СБУ, в окупантів є величезні проблеми з забезпеченням матеріально-технічним, боєприпасами та бронетехнікою, що теж впливає на інтенсивність бойових дій.

– Фахівці говорять, що в такому темпі росіяни ще можуть протриматися до двох тижнів. Ми очікуємо, що десь на початку березня вони мусять зупинитися, тому що темп наступу більше місяця просто неможливий, – додав він.

9 лютого радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що російські війська вже розпочали новий масштабний наступ, про який попереджала українська розвідка.

Раніше про початок великого наступу на Луганщині повідомили експерти Інституту вивчення війни (ISW).

Джерело: телемарафон