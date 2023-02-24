Февраль, 24 в 19:04

Украина не может сегодня позволить вести переговорный процесс с современным политическим руководством России.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции 24 февраля.

Турецкий журналист спросил украинского президента, возможен ли вариант, если сегодня турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган предложит сесть за стол переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным.

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— Только что разговаривал с Эрдоганом. Мы неплохо поговорили. Да, я выразил соболезнования. Это большая трагедия (землетрясение, — Ред.) и для нас. Сразу, как только президент (Эрдоган, — Ред.) обратился ко мне, мы отправляли наших специалистов, сколько нужно (на помощь, — Ред.), еще грузовые самолеты. Для нас это — боль, мы, как государство, которое воюет, воспринимаем эту боль, как свою, — сказал он.

Президент Зеленский добавил, что благодарен за инициативы президента Эрдогана, в том числе и зерновые и с приютом защитников Азовстали, которых в российском плену угрожали казнить, вернуть, хоть и не всех.

В то же время Владимир Зеленский отверг возможность переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Турции.

— Он знает мою позицию относительно того, что вы сказали (переговоры с Путиным, — Ред.), я не воспринимаю это, — сказал он.

Президент добавил, что сегодня Владимир Путин — это уже не тот человек, с кем можно говорить.

— Еще до войны я ему говорил: “посадите Путина за стол переговоров, потому что нельзя допустить риска полномасштабной войны”. Он не смог тогда это сделать. И не только он. Он мощный (президент, — Ред.). А сейчас он считает, что он может. Но сейчас мы не можем, потому что это не тот уже человек (Путин, — Ред.), с кем можно говорить, — сказал Зеленский.

Ранее экс-премьер и действующий депутат парламента Великобритании Борис Джонсон заявил, что мир не пойдет на переговоры с Путиным, пока Украина не получит военную победу.

В конце января 2023 года президент Зеленский сказал, что его не интересуют так называемые мирные переговоры с Путиным, поскольку глава Кремля всегда врет.

Смотрите онлайн-трансляцию пресс-конференции Владимира Зеленского 24 февраля на Фактах ICTV.