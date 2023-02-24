Лютий, 24 в 19:04

Україна не може сьогодні дозволити вести переговорний процес з сучасним політичним керівництвом Росії.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час пресконференції 24 лютого.

Турецький журналіст запитав українського президента, чи можливим є варіант, якщо сьогодні турецький президент Реджеп Таїп Ердоган запропонує сісти за стіл переговорів з російським диктатором Володимиром Путіним.

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– Щойно розмовляв з Ердоганом. Ми непогано поговорили. Так, я висловив співчуття. Це велика трагедія (землетрус, – Ред.) і для нас. Одразу, щойно президент (Ердоган, – Ред.) звернувся до мене, то ми відправляли наших фахівців, скільки потрібно (на допомогу, – Ред.), ще вантажні літаки. Для нас це – біль, ми, як держава, що воює, сприймаємо цей біль, як свій, – сказав він.

Президент Зеленський додав, що вдячний за ініціативи президента Ердогана, зокрема й зернові та з прихистком захисників Азовсталі, яких в російському полоні погрожували стратити, повернути, хоч і не всіх.

Водночас Володимир Зеленський відкинув можливість переговорів з президентом Росії Володимиром Путіним в Туреччині.

– Він знає мою позицію щодо того, що ви сказали (переговори з Путіним, – Ред.), я не сприймаю це, – сказав він.

Президент додав, що сьогодні Володимир Путін – це вже не та людина, з ким можна говорити.

– Ще до війни я йому говорив: “посадіть Путіна за стіл перемовин, бо не можна допустити ризику повномасштабної війни”. Він не зміг тоді це зробити. І не тільки він. Він потужний (президент, – Ред.). А зараз він вважає, що він може. Але зараз ми не можемо, бо це не та вже людина (Путін, – Ред.), з ким можна говорити, – сказав Зеленський.

Раніше експрем’єр та чинний депутат парламенту Великої Британії Борис Джонсон заявив, що світ не піде на переговори з Путіним, поки Україна не здобуде воєнну перемогу.

Наприкінці січня 2023 року президент Зеленський сказав, що його не цікавлять так звані мирні переговори з Путіним, оскільки очільник Кремля завжди бреше.

Дивіться онлайн-трансляцію пресконференції Володимира Зеленського 24 лютого на Фактах ICTV.