Російські військові вивозять свої сім’ї з Криму – Генштаб ЗСУ
Із тимчасово окупованого Криму евакуюють окремі категорії громадян.
Про такі факти Генеральний штаб Збройних сил України повідомив у ранковому зверненні 1 березня.
За інформацією, яка є в розпорядженні української сторони, останнім часом російські військовослужбовці, що дислокуються в Перевальному, відправляють свої сім’ї до Росії.
До слова, уночі 1 березня в Євпаторії було чутно вибухи.
А вчора в ефірі радіостанцій Криму було оголошення про повітряну тривогу.
А 22 лютого на хвилях усіх радіостанцій Криму пролунало звернення очільника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова.
Керівник ГУР наголосив, що Україна повертає всі захоплені території, тож Донбас, Автономна Республіка Крим і весь Південь України назавжди повернуться додому.
Кирило Буданов зауважив, що всіх зрадників буде знайдено та ліквідовано, а патріотам настав час діяти.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 371-шу добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.