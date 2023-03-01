Російські військові вивозять свої сім’ї з Криму – Генштаб ЗСУ

Березень, 01 в 6:52

Із тимчасово окупованого Криму евакуюють окремі категорії громадян.

Про такі факти Генеральний штаб Збройних сил України повідомив у ранковому зверненні 1 березня.

За інформацією, яка є в розпорядженні української сторони, останнім часом російські військовослужбовці, що дислокуються в Перевальному, відправляють свої сім’ї до Росії.

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До слова, уночі 1 березня в Євпаторії було чутно вибухи.

А вчора в ефірі радіостанцій Криму було оголошення про повітряну тривогу.

А 22 лютого на хвилях усіх радіостанцій Криму пролунало звернення очільника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова.

Керівник ГУР наголосив, що Україна повертає всі захоплені території, тож Донбас, Автономна Республіка Крим і весь Південь України назавжди повернуться додому.

Кирило Буданов зауважив, що всіх зрадників буде знайдено та ліквідовано, а патріотам настав час діяти.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 371-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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