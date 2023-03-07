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Факты / Україна

Польша передаст Украине еще 10 танков Leopard уже на этой неделе — глава Минобороны

Валентина Чорна, редактор ленты
Leopard-2
Фото: Getty Images

На этой неделе Польша передаст Украине еще 10 танков Leopard 2А4 немецкого производства.

Об этом сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак, пишет Bloomberg.

— Четыре танка уже в Украине, еще 10 поедут в Украину на этой неделе, — сказал Блащак.

По словам министра, Польша готова запустить сервисный центр, который будет заниматься обновлением и обслуживанием танков Leopard, которые отправляются в Украину. В частности, речь идет и о версии Leopard 1.

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— Это проблема, с которой сталкиваются практически все страны, имеющие Leopard. Но ее может решить прежде всего немецкая вооруженная промышленность. Я надеюсь, что мой немецкий коллега Борис Писториус убедит промышленность страны поставить запчасти для старых танков Leopard, которые Польша обязалась поставлять в Украину, — добавил Блащак.

Отметим, что в целом Польша пообещала передать Украине 14 танков Leopard 2A4.

Четыре из них прибыли в Украину 24 февраля 2023 года, во время визита в Киев польского премьера Матеуша Моравецкого.

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