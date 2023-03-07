Березень, 07 в 15:12

Цього тижня Польща передасть Україні ще 10 танків Leopard 2А4 німецького виробництва.

Про це повідомив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак, пише Bloomberg.

– Чотири танки вже в Україні, ще 10 поїдуть в Україну цього тижня, – сказав Блащак.

За словами міністра, Польща готова запустити сервісний центр, який займатиметься оновленням та обслуговуванням танків Leopard, які відправляються в Україну. Зокрема, йдеться й про версію Leopard 1.

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– Це проблема, з якою стикаються практично всі країни, які мають Leopard. Але її може вирішити передусім німецька збройна промисловість. Я сподіваюсь, що мій німецький колега Борис Пісторіус переконає промисловість країни поставити запчастини для старих танків Leopard, які Польща зобов’язалася постачати в Україну, – додав Блащак.

Зазначимо, що загалом Польща пообіцяла передати Україні 14 танків Leopard 2A4.

Чотири з них надійшли в Україну 24 лютого 2023 року, під час візиту до Києва польського прем’єра Матеуша Моравецького.