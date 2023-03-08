Март, 08 в 14:53

Организация Объединенных Наций изучает видео с казнью украинского воина российскими оккупантами. Там считают, что оно может быть настоящим.

Об этом заявила представитель Управления ООН по правам человека Франс Пресс, пишет The Guardian.

– Нам известно о видео, размещенное в социальных сетях, на котором видно, как украинского солдата hors de combat (не в бою. – Ред.), очевидно, расстреливают российские Вооруженные силы. На основе предварительной экспертизы мы считаем, что видео может быть настоящим, – заявила спикер.

По словам представителя, с начала полномасштабного вторжения РФ, Управление ООН по правам человека задокументировало многочисленные нарушения международного гуманитарного права в отношении военнопленных.

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– По всем этим обвинениям должны быть проведены беспристрастные и эффективные расследования, а виновные должны быть привлечены к ответственности, – добавила она.

В понедельник, 6 марта, в сети появилось видео, как оккупанты расстреляли воина после слов Слава Украине.

Позже в Минобороны Украины сообщили, что погибшего звали Тимофей Николаевич Шадура. Он служил в 30 отдельной механизированной бригаде им. князя Константина Острожского.