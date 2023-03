Вчера украинское и мировое общество в соцсетях увидело, как российские оккупанты расстреливают украинского воина. Мужчина без оружия стоял перед ними, смотрел в глаза и единственное, что сказал: Слава Украине!

Циничное убийство украинского героя болью отозвалось в сердце каждого.

Пользователи соцсети со вчерашнего дня оставили сотни тысяч сообщений с хэштегом Слава Украине! в поддержку Украины и безжалостно убитого героя.

Сейчас хэштег Слава Украине! возглавил мировые тренды Twitter.

Старший политический советник Хельсинской комиссии США Пол Масаро на своей странице в Twitter опубликовал фото нашего воина и написал его последние слова — Слава Украине!

Эдгарс Ринкевичс, министр иностранных дел Латвии, распространил сообщение МИД Украины об убийстве россиянами нашего воина, и коротко подписал:

Французский журналист, писатель и философ Бернард-Генри Леви написал:

Will this photo be the equivalent of Capa’s iconic fallen soldier, during the Spanish Civil War? The defiance, the limitless courage and this ‘Slava Ukraini’ called out just before being killed — tonight, all friends of #Ukraine around the world reply to this hero: Heroyam Slava! pic.twitter.com/qux34IbEYm

Скотт Келли, бывший астронавт NASA и капитан ВМС США, на своей странице в Twitter написал:

Russians murdered this Ukrainian soldier yesterday after exclaiming, “glory to Ukraine,” while taking a last drag on his cigarette. Proud and defiant to the end in contrast to the cowardly Russian war criminals. Slava Ukraini! https://t.co/jTSbJzt7DU

Самуэль Рамани — доктор философии по международным отношениям в Колледже Святого Антония Оксфордского университета, опубликовал фото украинского солдата, который погиб, выкрикивая Слава Украине российским оккупантам.

The unknown Ukrainian soldier who died shouting Slava Ukraini to his Russian captors pic.twitter.com/AZNovOUhJE

Редактор американского новостного веб-сайта The Daily Beast Джулия Дэвис также опубликовала фото украинца и подписала коротко: Слава Украине!

Европейское издание Visegrád 24 написало:

This soldier is a Ukraine hero.

The Russians decided to film his murder.

He decided that his last words would be “glory to Ukraine”.

He was shot with dozens of bullets just seconds later. pic.twitter.com/9WWjke6Udz

— Visegrád 24 (@visegrad24) March 6, 2023