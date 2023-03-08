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Факти / Україна

ООН вивчає відео з розстрілом українського воїна та вважає його справжнім

Валентина Чорна, редакторка стрічки
ООН вивчає відео з розстрілом українського воїна та вважає його справжнім
Фото: Факти ICTV

Організація Об’єднаних Націй вивчає відео зі стратою українського воїна російськими окупантами. Там вважають, що воно може бути справжнім.

Про це заявила речник Управління ООН з прав людини Франс Прес, пише The Guardian.

– Нам відомо про відео, розміщене в соціальних мережах, на якому видно, як українського солдата hors de combat (не в бою, – Ред.), очевидно, розстрілюють російські Збройні сили. На основі попередньої експертизи ми вважаємо, що відео може бути справжнім, – заявила речник.

За словами Прес, з початку повномасштабного вторгнення РФ, Управління ООН з прав людини задокументувало численні порушення міжнародного гуманітарного права щодо військовополонених.

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– За всіма цими звинуваченнями мають бути проведені неупереджені та ефективні розслідування, а винні мають бути притягнуті до відповідальності, – додала вона.

У понеділок, 6 березня, в мережі з’явилося відео, як окупанти розстріляли воїна після слів Слава Україні.

Згодом в Міноборони України повідомили, що загиблого звали Тимофій Миколайович Шадура. Він служив у 30 окремій механізованій бригаді ім. князя Костянтина Острозького.

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