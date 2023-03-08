ООН вивчає відео з розстрілом українського воїна та вважає його справжнім
Організація Об’єднаних Націй вивчає відео зі стратою українського воїна російськими окупантами. Там вважають, що воно може бути справжнім.
Про це заявила речник Управління ООН з прав людини Франс Прес, пише The Guardian.
– Нам відомо про відео, розміщене в соціальних мережах, на якому видно, як українського солдата hors de combat (не в бою, – Ред.), очевидно, розстрілюють російські Збройні сили. На основі попередньої експертизи ми вважаємо, що відео може бути справжнім, – заявила речник.
За словами Прес, з початку повномасштабного вторгнення РФ, Управління ООН з прав людини задокументувало численні порушення міжнародного гуманітарного права щодо військовополонених.
– За всіма цими звинуваченнями мають бути проведені неупереджені та ефективні розслідування, а винні мають бути притягнуті до відповідальності, – додала вона.
У понеділок, 6 березня, в мережі з’явилося відео, як окупанти розстріляли воїна після слів Слава Україні.
Згодом в Міноборони України повідомили, що загиблого звали Тимофій Миколайович Шадура. Він служив у 30 окремій механізованій бригаді ім. князя Костянтина Острозького.