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Факты / Україна
Илья Нежигай |
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00:59 - 09 марта

Члены комитета по вопросам обороны Палаты общин Великобритании предложили передать другим странам НАТО свои истребители RAF Typhoon, чтобы поощрить государства предоставить Украине собственную боевую авиацию.

Депутат от Консервативной партии Роберт Кортс заявил, что партия британских Typhoon, снимаемых с вооружения Воздушных сил Британии, могут использовать для замены самолетов других стран, которые больше подходят для военных ВСУ.

— Нельзя ли было бы поставить их (Typhoon), если не напрямую Украине, то одной из стран-партнеров, которая могла бы выпустить МиГ-19, Су-24 или какой-то другой самолет, доступный во всем мире? — спросил он.

Бывший младший министр обороны Британии Марк Франсуа напомнил, что на британской авиабазе Шоубери пылится одна эскадрилья Typhoon.

— Если бы мы отдали хотя бы половину из них, половину эскадрильи из шести самолетов, и объявили, что собираемся отдать их Украине, это могло бы помочь разблокировать МиГ и F-16, которых они действительно хотят. Вместо пылиться в ангаре, даже если это займет некоторое время, почему мы не можем послать политический сигнал, предложить им шесть из тех Typhoon, которые стоят в ангаре? — подчеркнул Франсуа.

Младший министр обороны Великобритании Джеймс Хиппи отметил, что подобное решение не может быть только символическим.

В то же время он отметил, что Лондон рассматривает возможность передачи Киеву Typhoon, однако не в краткосрочной перспективе.

Источник: The Guardian

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