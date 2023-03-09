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Факты / Україна

Десятки самолетов и ЗРК: сколько техники РФ помог уничтожить “народный спутник” ICEYE

Юлия Соколова, редактор ленты
супутник

Космический аппарат ICEYE, приобретенный на средства украинцев, помог украинским военным выявить и уничтожить тысячи единиц техники армии РФ.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

Аппарат ICEYE еще называют “народным спутником”, поскольку деньги на него собирали обычные украинцы. Он начал работать в пользу Украины в конце сентября прошлого года, предоставляя важные на фронте разведывательные данные.

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– Военная разведка Украины начала использовать “народный спутник” с 24 сентября 2022 года. С тех пор Силы безопасности и обороны государства ежесуточно получают необходимые разведданные из космоса, — отметили в ГУР.

ГУР - дані супутника ICEYE
ГУР - дані супутника ICEYE
ГУР - дані супутника ICEYE
ГУР - дані супутника ICEYE
ГУР Міноборони України
ГУР - дані супутника ICEYE
ГУР - дані супутника ICEYE
ГУР - дані супутника ICEYE
ГУР - дані супутника ICEYE
ГУР Міноборони України
Десятки самолетов и ЗРК: сколько техники РФ помог уничтожить “народный спутник” ICEYE / 5 фотографий

По данным разведки, за последние пять месяцев сотрудники ГУР с помощью спутника осуществили космическую радиолокационную разведку почти 1 тыс. локаций, где РФ разместила свои войска. Речь идет как о временно оккупированных, так и других территориях, представлявших интерес для Вооруженных сил Украины.

Космический аппарат ICEYE позволил выявить 360 палаток оккупантов в местах расположения армии РФ, а также 7321 единицу российской военной и специальной техники.

Это, в том числе: 45 самолетов; 27 вертолетов; 6 оперативно-тактических ракетных комплексов Искандер; 36 зенитных ракетных комплексов С-300; 12 ЗРК Панцирь С1; 11 вражеских радиолокационных станций; 10 понтонных переправ.

– Благодаря возможностям ICEYE значительная часть этого перечня уничтожена и отражена в ежедневных сводках Генерального штаба ВС Украины, — подчеркнули в разведке.

В ГУР поблагодарили украинцев за помощь во время сбора средств на спутник, ставший “глазами” ВСУ на орбите. Как уточнили в разведке, аппарат позволяет круглосуточно, в любую погоду обнаруживать и уничтожать замаскированную военную технику, вооружение и личный состав РФ.

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Как известно, средства на “народный спутник” ICEYE собирал Благотворительный фонд Сергея Притулы. Украинцы пожертвовали 600 млн грн.

Сначала сбор средств происходил для закупки беспилотников Bayraktar, однако компания-производитель сообщила, что предоставит их Украине бесплатно.

Поэтому за собранные средства фонд купил спутник, предоставивший ВСУ доступ к базе данных спутниковых снимков компании ICEYE более чем на год. Это позволило украинским военным планировать оперативные операции. Когда истечет оплаченный срок доступа к базе данных, спутник останется в собственности Украины.

Только за два дня доступа к базе данных спутниковых снимков компании ICEYE украинские военные уничтожили бронетехнику РФ на сумму больше, чем стоил проект по покупке спутника.

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Источник: ГУР Минобороны Украины

Фото: ICEYE, ГУР Минобороны Украины

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