Тop М2 и С-300ВМ: спецназовцы СБУ уничтожили два российских ЗРК
Спецназовцы СБУ уничтожили два российских зенитных ракетных комплекса — Тop М2 и С-300ВМ.
Вражеские цели украинские защитники поразили с помощью дронов-камикадзе.
Соответствующее видео обнародовали на официальных страницах Службы безопасности Украины в социальных сетях.
— В ответ на каждый российский “ракетный удар возмездия” мы нанесем удары настоящего возмездия — чтобы уничтожать оккупантов, их базы и технику! — отметили в СБУ.
Ранее украинские защитники показали, как уничтожили российскую тяжелую огнеметную систему Сонцепек прямо в момент ее залпа.
Это удалось сделать с помощью FPV-дрона (отличается от обычного возможностью осуществлять трансляцию видео в режиме реального времени с камеры беспилотника на монитор, очки или шлем пилота).
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 379-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.