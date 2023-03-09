Март, 09 в 18:22

Спецназовцы СБУ уничтожили два российских зенитных ракетных комплекса — Тop М2 и С-300ВМ.

Вражеские цели украинские защитники поразили с помощью дронов-камикадзе.

Соответствующее видео обнародовали на официальных страницах Службы безопасности Украины в социальных сетях.

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— В ответ на каждый российский “ракетный удар возмездия” мы нанесем удары настоящего возмездия — чтобы уничтожать оккупантов, их базы и технику! — отметили в СБУ.

Ранее украинские защитники показали, как уничтожили российскую тяжелую огнеметную систему Сонцепек прямо в момент ее залпа.

Это удалось сделать с помощью FPV-дрона (отличается от обычного возможностью осуществлять трансляцию видео в режиме реального времени с камеры беспилотника на монитор, очки или шлем пилота).

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 379-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.