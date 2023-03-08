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Факты / Україна / Общество

Ударили во время залпа: спецназовцы уничтожили FPV-дроном российский Солнцепек

Юля Захарченко, редактор ленты
Ударили во время залпа: спецназовцы уничтожили FPV-дроном российский Солнцепек
Фото: СБУ

Украинские защитники уничтожили с помощью дрона российскую тяжелую огнеметную систему Солнцепек прямо в момент ее залпа.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, которая обнародовала видеозапись с успешной работой Сил специальных операций.

Воины смогли уничтожить эту систему FPV-дроном (отличается от обычного возможностью осуществлять трансляцию видео в режиме реального времени с камеры беспилотника на монитор, очки или шлем пилота).

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— Воины Центра спецопераций А Службы безопасности сожгли российскую тяжелую огнеметную систему Солнцепек прямо в момент ее залпа. “Вторая армия мира” осталась без еще одного “аналоговнет”. Работаем дальше до полной победы Украины, — отмечают в СБУ.

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