Березень, 09 в 18:22

Спецпризначенці СБУ знищили два російські зенітні-ракетні комплекси – Тop М2 та С-300ВМ.

Ворожі цілі українські захисники вразили за допомогою дронів-камікадзе.

Відповідне відео оприлюднили на офіційних сторінках Служби безпеки України у соціальних мережах.

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– У відповідь на кожен російський “ракетний удар возмєздія” ми завдамо ударів справжньої відплати – щоб знищувати окупантів, їхні бази і техніку! – зазначили в СБУ.

Раніше українські захисники показали, як знищили російську важку вогнеметну систему Сонцепьок прямо в момент її залпу.

Це вдалося зробити за допомогою FPV-дрона (відрізняється від звичайного можливістю здійснювати трансляцію відео в режимі реального часу з камери безпілотника на монітор, окуляри або шолом пілота).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 379-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.