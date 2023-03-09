Тop М2 та С-300ВМ: спецпризначенці СБУ знищили два російські ЗРК
Спецпризначенці СБУ знищили два російські зенітні-ракетні комплекси – Тop М2 та С-300ВМ.
Ворожі цілі українські захисники вразили за допомогою дронів-камікадзе.
Відповідне відео оприлюднили на офіційних сторінках Служби безпеки України у соціальних мережах.
– У відповідь на кожен російський “ракетний удар возмєздія” ми завдамо ударів справжньої відплати – щоб знищувати окупантів, їхні бази і техніку! – зазначили в СБУ.
Раніше українські захисники показали, як знищили російську важку вогнеметну систему Сонцепьок прямо в момент її залпу.
Це вдалося зробити за допомогою FPV-дрона (відрізняється від звичайного можливістю здійснювати трансляцію відео в режимі реального часу з камери безпілотника на монітор, окуляри або шолом пілота).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 379-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.