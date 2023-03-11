Март, 11 в 11:46

В Черном море на боевом дежурстве находятся пять российских кораблей, среди которых один носитель крылатых ракет Калибр.

Об этом сообщают Военно-морские силы ВСУ.

Общий залп Калибров насчитывает до семи ракет.

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Кроме того, в Азовском море находится один вражеский корабль. А в Средиземном численность группировки уменьшилась до семи кораблей РФ, среди них — три носителя крылатых ракет Калибр, общий возможный залп — до 20 ракет

В ВМС ВСУ отмечают, что Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море (SOLAS), ведь выключает системы автоматической идентификации (AIS) на гражданских судах в акватории Азовского моря.

Ранее представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что Россия в течение месяца собирала ракеты, чтобы нанести удар 9 марта.