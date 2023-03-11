Березень, 11 в 11:46

У Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться п’ять російських кораблів, серед яких один носій крилатих ракет Калібр.

Про це повідомляють Військово-морські сили ЗСУ.

Загальний залп Калібрів налічує до семи ракет.

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Крім того, в Азовському морі знаходиться один ворожий корабель. А в Середземному чисельність угруповання зменшилася до семи кораблів РФ, серед них — три носії крилатих ракет Калібр, загальний можливий залп — до 20 ракет

У ВМС ЗСУ наголошують, що Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі (SOLAS), адже вимикає системи автоматичної ідентифікації (AIS) на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.

Раніше представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов заявив, що Росія протягом місяця збирала ракети, щоб завдати удару 9 березня.