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Факти / Україна

Рамштайн-10 вселяє оптимізм: Резніков про підсумки засідання Контактної групи з оборони України

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Рамштайн-10 вселяє оптимізм: Резніков про підсумки засідання Контактної групи з оборони України

Підсумки десятого засідання Контактної групи з оборони України у форматі Рамштайн “вселяють оптимізм”.

Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков.

– Рамштайн-10 вселяє оптимізм: посилення протиповітряної оборони, постачання боєприпасів, тренування і формування “броньованого кулака”, – написав Резніков у Twitter.

Він подякував міністру оборони США Ллойду Остіну за видатне лідерство, а також висловив подяку “друзям з антикремлівської коаліції за вашу готовність стояти з Україною до нашої перемоги”.

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Зазначимо, що 10-те засідання Контактної група з оборони України у форматі Рамштайн розпочалося сьогодні близько 14:00 за київським часом в онлайн-режимі.

На засіданні глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що дев’ять країн готові передати Україні понад 150 танків Leopard. Це дозволить нашій державі сформувати щонайменше дев’ять танкових бригад.

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Фото: Олексій Резніков

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