Март, 17 в 17:07

Украина настаивает, чтобы соглашение об экспорте аграрной продукции через Черное море (так называемое зерновое соглашение) было бессрочным и автоматически продлевалось на 120 дней.

Об этом сообщил сегодня на заседании правительства премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, Турция и ООН, являющиеся подписантами соглашения, поддерживают такую позицию Киева.

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– Украина является одним из ключевых звеньев мировой продовольственной безопасности. Поэтому мы настаиваем, чтобы зерновое соглашение было бессрочным и продлевалось автоматически на 120 дней. Такой же позиции придерживаются Турция и ООН, — подчеркнул Шмыгаль.

Он уточнил, что с начала действия Черноморской зерновой инициативы из украинских портов удалось экспортировать более 24 млн тонн продовольствия. Однако этот объем можно значительно нарастить.

– При условии разблокирования черноморских морских путей можем экспортировать вдвое больше, — отметил глава правительства.

Шмыгаль призвал не допустить сокращения срока продления зернового соглашения до 60 дней, на чем настаивает страна-агрессор РФ. Премьер назвал подобные требования Москвы манипуляцией и шантажом.

– Это манипуляция ради дальнейшего шантажа и нагнетания глобального продовольственного кризиса, – заявил Шмыгаль.

Как известно, зерновое соглашение было подписано 22 июля 2022 года в Стамбуле. Украина подписала этот документ с ООН и Турцией. Аналогичное отдельное соглашение заключила российская сторона.

Действие зерновой инициативы завершается уже в субботу, 18 марта. В настоящее время продолжаются переговоры о продлении соглашения, позволяющего экспортировать украинское зерно и другую агропродукцию из портов Одесса, Черноморск и Южный.

Разногласия возникли по срокам продления соглашения: российская сторона настаивает на их сокращении до 60 дней. В то же время Украина отмечает, что 120 дней – это минимально допустимый срок продления, прописанный в документе.