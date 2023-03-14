Март, 14 в 14:10

Неформальные переговоры о продлении зернового соглашения, разблокировавшего экспорт агропродукции из Украины через Черное море, еще продолжаются.

Об этом сообщает британский телеканал Sky News со ссылкой на представителя ООН.

По его словам, переговоры продолжаются “со всеми сторонами”, а завершились личные переговоры с РФ.

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Разногласия возникли относительно срока продления соглашения: российская сторона пытается его сократить.

Украина настаивает на продлении зернового соглашения на 120 дней, поскольку так было юридически оформлено в момент его подписания. В Киеве отмечают, что 120 дней – это минимально допустимый срок продления.

В то же время РФ объявила, что “не возражает против очередного продления Черноморской инициативы”, однако только на 60 дней.

Высокопоставленный украинский чиновник сообщил в комментарии западным СМИ, что Украина будет строго соблюдать условия соглашения, предусматривающего продление на 120 дней.

– Россияне поняли, что 60 дней (продления, — Ред.) юридически невозможны, поэтому они пытаются найти выход, — подчеркнул чиновник.

Официальный Киев ранее заявлял, что хочет продлить соглашение как минимум на год.

Срок действия зерновой сделки может завершиться 18 марта, если не удастся достичь договоренности.

Соглашение удалось подписать 22 июля 2022 года в Стамбуле. Украина подписала документ с ООН и Турцией. Аналогичное отдельное соглашение заключила РФ. Впоследствии Черноморская зерновая инициатива продлевалась в ноябре.

Зерно и другую украинскую аграрную продукцию экспортируют из трех черноморских портов: Одесса, Черноморск и Южный.

Российская сторона постоянно пытается создавать искусственные препятствия для зернового коридора, в частности умышленно задерживает осмотр судов, следующих через пролив Босфор в и из портов Украины.

8 марта во время визита в Украину генсек ООН Антониу Гутерриш высказался за продление Черноморской зерновой инициативы после 18 марта.