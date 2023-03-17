Березень, 17 в 17:07

Україна наполягає, щоб угода про експорт аграрної продукції через Чорне море (так звана зернова угода) була безстроковою та автоматично продовжувалася на 120 днів.

Про це повідомив під час сьогоднішнього засідання уряду прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, Туреччина й ООН, які є підписантами угоди, підтримують таку позицію Києва.

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– Україна є однією з ключових ланок світової продовольчої безпеки. Тому ми наполягаємо, щоб зернова угода була безстроковою і подовжувалась автоматично на 120 днів. Такої ж позиції дотримуються Туреччина та ООН, – наголосив Шмигаль.

Він уточнив, що від початку дії Чорноморської зернової ініціативи з українських портів вдалося експортувати понад 24 млн тонн продовольства. Однак цей обсяг можна значно наростити.

– За умов розблокування чорноморських морських шляхів можемо експортувати вдвічі більше, – зазначив очільник уряду.

Шмигаль закликав не допустити скорочення терміну продовження зернової угоди до 60 днів, на чому наполягає країна-агресор РФ. Прем’єр назвав такі вимоги Москви маніпуляцією та шантажем.

– Це маніпуляція заради подальшого шантажу й нагнітання глобальної продовольчої кризи, – заявив Шмигаль.

Як відомо, зернова угода була підписана 22 липня 2022 року в Стамбулі. Україна підписала цей документ із ООН і Туреччиною. Аналогічну окрему угоду уклала російська сторона.

Дія зернової ініціативи завершується вже в суботу, 18 березня. Наразі тривають переговори щодо продовження угоди, яка дозволяє експортувати українське зерно та іншу агропродукцію з портів Одеса, Чорноморськ і Південний.

Розбіжності виникли щодо терміну продовження угоди: російська сторона наполягає на його скороченні до 60 днів. Водночас Україна наголошує, що 120 днів – це мінімально допустимий термін продовження, прописаний у документі.