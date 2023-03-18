Март, 18 в 18:42

В субботу, 18 марта, российский диктатор Владимир Путин прибыл с визитом во временно оккупированный украинский Крым. В Киеве уже отреагировали на этот незаконный вояж.

Соответствующее заявление обнародовано на сайте Министерства иностранных дел Украины.

Поездка диктатора, в отношении которого Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест, приурочена к годовщине оккупации полуострова.

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В украинском МИД напомнили, что 16 марта исполнилось девять лет со дня проведения Россией фейкового “референдума” в Крыму. А 18 марта Кремль объявил о незаконной аннексии полуострова. Тогда были подписаны так называемые “соглашения о присоединении Крыма к РФ”.

– Сообщается, что во временно оккупированный Крым сегодня приехал президент РФ Владимир Путин, разыскиваемый международным правосудием за совершение военных преступлений. Уже девять лет подряд Крымский полуостров страдает от преступного режима Кремля, который превратил его в военный форпост, зону несвободы и притеснений, агрессии и террора против всего и всех, кто нашел в себе смелость сопротивляться и отстаивать свои демократические права и ценности, — подчеркнули в министерстве.

В ведомстве напомнили, что срежиссированный Кремлем “референдум” в 2014 году под прицелом автоматов противоречил Конституции Украины и украинским законам.

Захват Россией полуострова нарушил нормы международного права. Ни одна цивилизованная страна мира этого не признала.

А в сентябре 2022 года РФ пыталась повторить тот же “трюк” во время проведения псевдореферендумов на временно оккупированных территориях Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей Украины.

В МИД отметили, что подобные пропагандистские представления не имеют никаких последствий для территориального устройства и международно признанных границ Украины. А освобождение всех территорий нашего государства – только вопрос времени.

– Большинство территорий, на которых они (“референдумы”, — Ред.) были проведены в 2022 году, уже освобождены Вооруженными силами Украины. Освобождение всех остальных временно оккупированных территорий тоже обязательно произойдет. Это только дело времени, — напомнили в МИД.

В министерстве поблагодарили международных партнеров, в частности участников Крымской платформы, за готовность идти к полной деоккупации территорий Украины, включая Крым.

По сообщениям пресс-службы Кремля и российских пропагандистских СМИ, Путин сегодня приехал в оккупированный Севастополь, где посетил историко-археологический парк Херсонес Таврический, открытие детского центра Корсунь и “художественно-эстетического центра”.

Журналисты Радио Свобода сообщают, что это первый приезд Путина в оккупированный Крым с начала полномасштабной войны РФ против Украины. По официальным данным, в последний раз диктатор побывал на полуострове в ноябре 2021 года.

Как известно, 16 марта 2014 года Россия провела на территории АР Крым фейковый референдум “о статусе” полуострова. В это время там уже находились российские военные и спецназовцы без опознавательных признаков (“зеленые человечки”). Они взяли под контроль ключевые объекты на полуострове.

18 марта Владимир Путин объявил о якобы “включении Крыма в состав РФ”. Весь цивилизованный мир, включая США и Евросоюз, не признал это решение.