Март, 06 в 14:56

Украина уже сейчас должна готовить нормативную базу для скорейшего возобновления работы в Крыму после освобождения полуострова от российской оккупации.

Об этом сообщил руководитель прокуратуры АР Крым и города Севастополя Игорь Поночовный в интервью агентству Интерфакс-Украина.

Комментируя план действий после освобождения Крыма, он объяснил, что подготовка законодательной базы сейчас является ключевой задачей Украины.

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– Ко всем процессам и проблемам, которые могут возникать, нужно уже сейчас готовиться, чтобы все было на “низком старте”… Я всегда говорил: по Крыму нормативная база у нас должна быть уже готова, потому что когда полуостров будет освобожден, не будет времени на то, чтобы менять законодательство. Вещи собрали, приехали и начали работать, – подчеркнул Поночовный.

Он уточнил, что генпрокурор Андрей Костин уже создал рабочую группу, занимающуюся разработкой законодательства в сфере возобновления работы в Крыму. В группу вошли работники прокуратуры Крыма, Офиса генпрокурора, представительства президента Украины в Крыму и неправительственных организаций.

Поночовный отметил, что существует “очень много” проблемных моментов. Речь идет, например, о верификации приговоров РФ, вынесенных за время оккупации. Еще одним сложным вопросом является освобождение от уголовной ответственности.

– Нужно решить, кого люстрировать, кого амнистировать, а кого привлечь к ответственности, – рассказал прокурор.

Как объяснил Поночовный, если кто-то на полуострове находится в тюрьме за бытовое убийство, то такой российский приговор верифицируют, и лицо будет отбывать наказание. Если же человека, например, заключили в тюрьму за “дискредитацию” армии РФ, то подобные приговоры не верифицируют, человека освободят.

Урегулировать проблемные моменты помогут изменения в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы Украины.

– В УПК нужно прописать соответствующий механизм. Просто открыть СИЗО и сказать: “Ты выходишь, а ты сидишь” нельзя, – заявил Поночовный.

Кроме того, есть необходимость в отдельном законе о люстрации, а также в обеспечении негласных следственных действий украинских правоохранителей на территории Крыма.

Представители украинской власти неоднократно заявляли о планах освободить Крым. Секретарь СНБО Алексей Данилов подчеркивал, что нет другого пути для деоккупации, кроме военного.

В Генеральном штабе ВСУ сообщали, что российские военнослужащие начали вывозить свои семьи из Крыма в РФ.