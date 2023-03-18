Березень, 18 в 18:42

У суботу, 18 березня, російський диктатор Володимир Путін прибув із візитом до тимчасово окупованого українського Криму. В Києві вже відреагували на цей незаконний вояж.

Відповідна заява оприлюднена на сайті Міністерства закордонних справ України.

Поїздка диктатора, щодо якого Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт, приурочена до річниці окупації півострова.

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В українському МЗС нагадали, що 16 березня виповнилося дев’ять років з дня проведення Росією фейкового “референдуму” в Криму. А 18 березня Кремль оголосив про незаконну анексію півострова. Тоді були підписані так звані “угоди про приєднання Криму до РФ”.

– Повідомляється, що до тимчасово окупованого Криму сьогодні приїхав президент РФ Володимир Путін, який розшукується міжнародним правосуддям за скоєння воєнних злочинів. Уже дев’ять років поспіль Кримський півострів потерпає від злочинного режиму Кремля, який перетворив його на військовий форпост, зону несвободи та утисків, агресії та терору проти всього і всіх, хто знайшов у собі сміливість чинити опір та відстоювати свої демократичні права та цінності, – наголосили в міністерстві.

У відомстві нагадали, що зрежисований Кремлем “референдум” у 2014 році під прицілом автоматів суперечив Конституції України та українським законам.

Захоплення Росією півострова порушило норми міжнародного права. Жодна цивілізована країна світу це не визнала.

У вересні ж 2022 року РФ намагалася повторити той самий “трюк” під час проведення псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей України.

У МЗС зазначили, що подібні пропагандистські вистави не мають жодних наслідків для територіального устрою та міжнародно визнаних кордонів України. А звільнення всіх територій нашої держави – лише питання часу.

– Більшість територій, на яких вони (“референдуми”, – Ред.) були проведені у 2022 році, уже звільнені Збройними силами України. Звільнення усіх інших тимчасово окупованих територій теж обов‘язково відбудеться. Це – лише справа часу, – нагадали в МЗС.

У міністерстві подякували міжнародних партнерам, зокрема учасникам Кримської платформи, за готовність йти до повної деокупації територій України, включно з Кримом.

За повідомленнями пресслужби Кремля та російських пропагандистських ЗМІ, Путін сьогодні приїхав до окупованого Севастополя, де відвідав історико-археологічний парк Херсонес Таврійський, відкриття дитячого центру Корсунь та “художньо-естетичного центру”.

Журналісти Радіо Свобода повідомляють, що це перший приїзд Путіна до окупованого Криму з початку повномасштабної війни РФ проти України. За офіційними даними, востаннє диктатор побував на півострові у листопаді 2021 року.

Як відомо, 16 березня 2014 року Росія провела на території АР Крим фейковий референдум “про статус” півострова. В цей час там уже перебували російські військові та спецпризначенці без розпізнавальних ознак (“зелені чоловічки”). Вони взяли під контроль ключові об’єкти на півострові.

18 березня Володимир Путін оголосив про начебто “включення Криму до складу РФ”. Увесь цивілізований світ, включно із США та Євросоюзом, не визнав це рішення.