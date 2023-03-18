Март, 18 в 17:28

Российский диктатор Владимир Путин может предстать перед судом за военные преступления, совершенные во время полномасштабной агрессии РФ против Украины, несмотря на аргументы Москвы, что юрисдикция Международного уголовного суда на него не распространяется.

Об этом сообщил главный прокурор МУС Карим Хан в интервью американскому телеканалу CNN.

Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина по делу о принудительной депортации в РФ украинских детей с временно захваченных территорий нашей страны.

Сейчас смотрят

Диктатора могут арестовать на территории стран, ратифицировавших Римский устав МУС. Это документ, на основании которого был учрежден этот суд. Россия устав не ратифицировала.

Учитывая это, существует мнение, что Путина вряд ли передадут под юрисдикцию МУС.

Однако Карим Хан в интервью CNN напомнил об исторических судебных процессах над нацистскими военными преступниками, бывшим президентом Югославии Слободаном Милошевичем и бывшим лидером Либерии Чарльзом Тейлором. Все они когда-то казались неприкосновенными фигурами, однако в конце концов предстали перед правосудием.

– Все они были могущественными, влиятельными людьми, и все же они оказались в залах суда, – подчеркнул Карим Хан.

МУС также выдал ордер на арест уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

Накануне Карим Хан сообщил, что у Международного уголовного суда есть убедительные доказательства ответственности главы РФ за незаконную депортацию украинских детей. Прокурор подчеркнул, что МУС не может допустить, чтобы “с детьми обращались так, будто они являются военной добычей”.

Решение МУС поддержал президент США Джо Байден, назвав ордер на арест Путина “очень сильным доводом”.