Березень, 18 в 16:11

Зернову угоду, яка передбачає експорт агропродукції з портів України, вдалося продовжити ще на 120 днів.

Про це повідомив віцепрем’єр з відновлення України – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков.

За його словами, Україна продовжить експортувати свою аграрну продукцію через три порти на Чорному морі.

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– Угода щодо “зернової ініціативи” пролонгована ще на 120 днів… Це означає, що Україна продовжує експортувати через три морські глибоководні порти свою агропродукцію, – наголосив Кубраков.

Він уточнив, що з 1 серпня минулого року, коли почав діяти зерновий коридор, і до сьогодні вдалося експортувати 25 млн тонн продукції.

Кубраков подякував генеральному секретарю ООН Антоніу Гутеррешу та президенту Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану, а також країнам-партнерам “за спільні зусилля для продовження дії документа ще на 4 місяці”.

Водночас, за словами Кубракова, головним викликом залишається пришвидшення інспекційних перевірок суден у Туреччині.

– Це дозволить світу отримати ще більше української агропродукції, – уточнив він.

Віцепрем’єр повідомив, що Україна продовжує працювати над тим, щоб до зернової ініціативи, окрім одеських портів, долучилися порти Миколаївщини. Крім того, Київ хоче розширити номенклатуру вантажів.

– Україна була і залишається міцно вбудованою в світову економіку та ринки. Можливість експортувати більше дозволить зняти інфляційні ризики, а як наслідок і соціальну напругу у багатьох країнах світу, – підсумував Кубраков.

Як відомо, зернову угоду вдалося укласти 22 липня 2022 року в Стамбулі. Вона розблокувала експорт агропродукції, зокрема зерна, з України через Чорне море. Експорт відбувається з портів Одеса, Чорноморськ і Південний.

Україна підписала цей документ із ООН і Туреччиною. Окрему угоду уклала РФ.

Дія зернової ініціативи завершувалася в суботу, 18 березня, через що тривали переговори щодо пролонгації документа.

Розбіжності виникли щодо терміну продовження угоди: РФ хотіла його скоротити до 60 днів. Водночас Україна наголошувала, що 120 днів – це мінімально допустимий термін, прописаний у документі.

Джерело: Facebook-сторінка Олександра Кубракова

Фото: Міноборони Туреччини